Maltepe Büyükbakkalköy’de yangın çıktı: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Maltepe'de Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Maltepe'de Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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