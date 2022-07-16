Gündem Maltepe Büyükbakkalköyde yangın çıktı Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
İSTANBUL

Maltepe Büyükbakkalköy’de yangın çıktı: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Maltepe'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Maltepe Büyükbakkalköy’de yangın çıktı: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
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Maltepe'de Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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