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İSTANBUL

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 'para ve sürücü belgesi' cezası: Yaptığını beğendin mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe'de hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulandığını ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan durma tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Koca aracın plakasını paylaşarak, "Yaptığını beğendin mi?" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Maltepede ambulansa yol vermeyen sürücüye para ve sürücü belgesi cezası: Yaptığını beğendin mi?
Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücü cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde D-100 kara yolunda Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, bir otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Ambulanstaki sağlık çalışanı, sürücünün aracıyla yol vermemesini cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün kendisinden yol isteyen ambulansa yol vermemesi, ambulansın da şerit değiştirerek ilerlemeye çalışması yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç plakası üzerinden kimliği belirlenen sürücü T.Ş. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) "Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek" maddesinden 427 lira, "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak"tan 196 lira ve "Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek"ten 196 lira olmak üzere toplam 819 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bu kişinin sürücü belgesi de KTK'nin 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar geçici olarak geri alındı.

Ambulansa ısrarla yol vermeyen sürücü kamerada
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Ambulansa ısrarla yol vermeyen sürücü kamerada
D -100 Karayolu'nda sürekli şerit değiştirerek ambulansa yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı.

Maltepe'den Pendik'e hasta almaya gittiği belirtilen ambulansa önünde ilerleyen otomobil sürücüsü yol vermedi. Sürekli şerit değiştirerek ambulansın yolunu kapatan sürücü tepkiye neden oldu. Ambulanstakiler yol vermeyen otomobili görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, sürücünün yakalandığını ve hakkında ceza işlem uygulandığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında söz konusu sürücü için, "Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği, kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA PLAKAYI PAYLAŞTI: "BEĞENDİN Mİ?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan durma tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Otomobilin plaka bilgilerini paylaşan Bakan Koca, "34 DGS 012 Dün gece, İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi?" ifadelerine yer verdi.

Mardin’de duyarsız sürücü siren çalan ambulansa yol vermedi
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Mardin’de duyarsız sürücü siren çalan ambulansa yol vermedi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.

Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
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Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul Kağıthane TEM bağlantı yolunda ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücüye para cezası kesildi. Hafif ticari araç, ambulansa yol vermeyerek frene bastı. Siren seslerini görmezden gelen sürücü, sosyal medyada tepkilere sebep olması üzerine tespit edilerek 623 lira idari para cezası kesildi.
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