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Maltepe'de eski koca dehşeti: Evi yakıp kaçtı

İstanbul Maltepe'de 20 yıl önce boşandığı Ebru C. ile 3 yıldır birlikte yaşayan Yavuz P., tartışma sonrası annesinin yanına giden Ebru C.'nin evini kundakladı. Yanan evi gören kadın baygınlık geçirirken, polis kaçan Yavuz P.'yi arıyor.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olay, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak, 142 numarada dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre Ebru C. şiddetli geçimsizlik yüzünden 20 yıl önce boşandığı eşi Yavuz P. ile 3 yıl önce yeniden birlikte yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi Ebru C. ile Yavuz P. arasında tekrar tartışma ve kavgalar başladı. Bunun üzerine Ebru C. bir daha barışmak istemediğini söyleyerek annesinin evine gitti. Bunun üzerine Yavuz P. evi ateşe verdi.

Komşular Yavuz P.'nin koşarak evden kaçtığını ve evden dumanlar yükseldiğini gördü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle binada yaşayanlar hemen dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İşteyken haberi alan Ebru C., yanan evini görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Kızımın evini yaktı

Evlerinde yangın çıktığını öğrenen Nazife C. hemen olay yerine geldi.

Nazife C. ise gözyaşları içinde, "Kızımın evini yaktı" diyerek feryat etti. Gözyaşlarına boğulan kadını çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Gözyaşları içinde olayı anlatan Nazife C., "Damat yakmış kızımın evini. Kızımla daha önceden boşanmışlardı. Damat ayrılmak istemiyordu. Kızım da birleşmek istemiyordu. Biz de anahtarı verdik evdeki 'eşyaları al' diye. Evdeydi o yakmış evi kaçmış. Kızım bende kalıyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı, Kızımı dövüyordu. Çalışmıyordu" diye konuştu.

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Baygınlık geçirdi

İşteyken haberi alan Ebru C., yanan evini görünce baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yerdeki kadına müdahale ederek ambulansa götürdü. İlk müdahalesi yapılan Ebru C. polis ekiplerine bilgi verdi.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Ebru C., "Kendi evimdi. Eski kocam gelmiş. Kendisi yakmış evi. İşteydim ben komşular haber verdi. İyi değilim daha fazla konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Ebru C. polis otosuna binerek polis merkezine gitti. Polis kaçan Yavuz P. yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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