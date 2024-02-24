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Maltepe'de yangın paniği: AVM'nin kapalı olması olası bir facianın önüne geçti

Maltepe'de, bir AVM'nin içerisinden bulunan çocuk oyun alanında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. AVM'nin kapalı olması olası bir facianın önüne geçerken, etrafa yayılan yoğun duman paniğe neden oldu.

07:13 - 24/02/2024 Cumartesi
IHA
Maltepe'de, AVM'nin çocuk oyun alanında yangın paniği
Maltepe'de, AVM'nin çocuk oyun alanında yangın paniği

Yangın, saat 23.30 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan bir AVM ‘de meydana geldi.


AVM'de bulunan çocuk parkının oyun alanı içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı. İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı yada yaralanma olmazken, AVM içerisinde bulunan çocuk oyun parkı alanında maddi hasar oluştu.




#Maltepe
#AVM
#Yangın
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