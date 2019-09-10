Manisa'da tepki çeken lokanta tabelası söküldü

Ekonomi

TMSF'ye geçtikten sonra Boydak şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı

Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, "Boydak Holding TMSF yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yaklaşık yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı" dedi.