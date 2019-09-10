Gündem Manisada tepki çeken lokanta tabelası söküldü
MANİSA

Manisa Kula'da epki çeken lokanta tabelası söküldü

Manisa'da tepki çeken lokanta tabelası söküldü

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lokantanın "Muhammet" yazılı tabelası, tepki üzerine belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Tepki çeken tabela bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.
Tepki çeken tabela bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lokantanın tepki çeken "Muhammet" yazılı tabelası, zabıta ekiplerince söküldü.

İlçede lokanta işleten Muhammet Kurnaz'ın dükkanı için yaptırdığı tabela sosyal medyada tepki gördü.

  • İşletme sahibinin adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabelaya çok sayıda eleştiri geldi. Tepki çeken tabela bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, kendi ismiyle açtığı lokantanın tabelasının bu derece tepki göreceğini tahmin etmediğini belirtti.

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e saygısızlık yapmayı hiç düşünmediğini, yanlış anlaşıldığını dile getiren Kurnaz, "Ben et lokantamıza kendi adımı verdim. Tepki çekeceğini düşünmemiştim. Kula Belediyesi zabıtası sabah gelerek tabelanın sökülmesi için işlem başlattı. Ekiplere gerekli yardımı yaptım. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim" dedi.

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