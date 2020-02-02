Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Deprem bölgesinde fatura tahsilatları ertelendi

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar" dedi.