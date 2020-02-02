Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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