Gündem Manisada 44 büyüklüğünde deprem
MANİSA

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa'da deprem oldu.
Manisa'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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GÜNDEM
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