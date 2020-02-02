Gündem Manisa Akhisarda 46 büyüklüğünde deprem Artçı sarsıntılar sürüyor
MANİSA

Manisa Akhisar’da 4.6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor

Manisa Akhisar’da 4.6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23’te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkaağaç'ta ise saat 06.25'te 4.0 büyüklüğünde bir başka deprem yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Akhisar'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akhisar'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Akhisar İlçesi’nde saat 03.23’te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6’lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı.

Öte yandan deprem Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar’ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.

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GÜNDEM
Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Artçı sarsıntılar sürüyor

Akhisar’daki 4.6’lık depremin ardından ilçede AFAD’a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

Kırkağaç da sallandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ise saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem bölgesine ek kaynak

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