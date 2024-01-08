|
Gündem

Manisa'da evinde öldürülen kadının katil zanlıları komşu çift çıktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ulviye Eskici'nin, evinde darp edilerek boğazı kesilmiş halde öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi olarak komşuları T.K. ve M.K. çifti gözaltına alındı. Tefeciye borçları olduğunu belirten çiftin, para istedikleri Eskici'yi kabul etmemesi üzerine öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

07:45 - 8/01/2024 Pazartesi
DHA
Eskici'nin komşuları T.K. (33) ve eşi M.K., cinayet şüphlisi olarak gözaltına alındı
Eskici'nin komşuları T.K. (33) ve eşi M.K., cinayet şüphlisi olarak gözaltına alındı

Olay, dün Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi.


Bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici'den haber alamayan komşuları Eskici'nin evine gittiğinde yerde kanlar içerisinde buldu. Darbedilerek, boğazı kesilmiş halde öldürülmüş olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Eskici'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde sinir krizi geçirdi.


KOMŞU ÇİFT GÖZALTINA ALINDI


Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskici'nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, aynı apartmanda oturan T.K. (33) ve eşi M.K., cinayet şüphlisi olarak gözaltına alındı.


TEFECİYE OLAN BORÇLARI İÇİN PARA İSTEMİŞLER


Sorgulamaları için Emniyet Müdürlüğüne götürülen karı-koca, ilk ifadelerinde suçu itiraf etti. Çiftin ifadesinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici'den bir miktar para istedikleri ve kadının reddetmesi üzerine geçen gün saat 14.00 sıralarında maskeli bir şekilde eve girerek, darbettikten sonra boğazını keserek öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.


İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.





 




#Manisa
#Kırkağaç
#Cinayet
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda başlıklar belli oldu! Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı için refah payı ve seyyanen zam masada...