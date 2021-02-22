Gündem Manisada tahrip edilen mezar taşlarının sırrı ortaya çıktı Sürücü dalgınlıkla kırmış
MANİSA

Manisa'da tahrip edilen mezar taşlarının sırrı ortaya çıktı: Sürücü dalgınlıkla kırmış

Manisa'nın Turgutlu Yeni Kabristanlığında zarar gören mezar taşlarının, bir sürücünün dalgınlığı sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Olay, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı.
Olay, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi günü sabahı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi.

DHA

Kabristanlıktaki 4 mezarın taşı kırıldı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, sabah tahrip olan 4 mezar taşını fark etti. Durum, mezarlık yetkililerine ve polise bildirildi.


DHA

Çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, kabristanlığa ziyaretine gelen N.S'nin, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle tahribata yol açtığı belirlendi.


DHA

Polis ekipleri, ifadesine başvurulan N.S'ye 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan adli işlem uyguladı. N.S. daha sonra serbest bırakıldı.

Adana'da tahrip edilen ikiz şehitlerin mezarları onarıldı
GÜNDEM
Adana'da tahrip edilen ikiz şehitlerin mezarları onarıldı

Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı
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Olay, sabah saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi.
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Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 4 mezarın taşını kırıp, zarar verdi.
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Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını görünce, durumu mezarlık yetkililerine ve polise bildirdi.
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Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Mezarlıktaki tahribatı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, mezarlıkları iyileştirmek için özveriyle çalıştıklarını, bu tür çirkin davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.


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