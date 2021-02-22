Gündem Adanada tahrip edilen ikiz şehitlerin mezarları onarıldı
ADANA

Adana'da tahrip edilen ikiz şehitlerin mezarları onarıldı

Adana’da dün aralarında 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de bulunduğu 79 mezarın taşı tahrip edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince mezarların taşları onarıldı.

Haber Merkezi İHA
Mezarların taşları onarıldı.
Mezarların taşları onarıldı.

Dün, Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı’nda bulunan 79 kabrin taşları tahrip edildi. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

İncelemelerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince mezarların taşları onarıldı. Polisin, 79 mezarın tahrip edildiği olayla ilgili araştırması sürüyor.

"Burada bile rahat bırakmıyorlar"

Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenler arasındaki şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gözyaşlarına boğularak,

"Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.

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