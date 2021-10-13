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Mardin Aşı Haritasında artık turuncu

Mardin, İkinci doz aşı oranında %55’in üzerine çıkarak Covid-19 aşı tablosunda turuncu renge geçiş yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Aşı Haritasında artık turuncu
Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mardin Valiliği tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları sonucu kentte yükselen aşılama oranıyla Mardin kırmızıdan turuncu kategoriye geçti.

Bu gelişmenin üzerine Mardin Valisi Mahmut Demirtaş bir açıklama yaptı.

Vali Demirtaş: ‘Mardin Olarak Bize Mavi Yakışır’

Vali Demirtaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

‘’Bu gün itibariyle Mardin’imiz ikinci doz aşı oranında %55’in üzerine çıkarak Covid-19 aşı tablosunda turuncu renge geçiş yaptı. Bu gelişme bizleri fazlasıyla sevindirdi. Aşı oranımız yükseldikçe vaka sayımız da düşüyor. Buradan hemşerilerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Birlikte sağlıklı olmak için aşımızı olalım ve tedbirlere uyalım. Mardin’imize mavi kategori yakışır. Tüm vatandaşlarımız ile birlikte el ele verip hep beraber mavi kategoriye geçmek için çaba sarf etmeliyiz.

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