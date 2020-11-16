Mardin'de gözaltına alınan şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi

Ekonomi

Benzinin litre fiyatında 32 kuruşluk indirime gidildi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek. Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.