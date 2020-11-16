Bağcılar'da minibüs şoförlerinin 'üç dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti

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Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti

Kars'ın Selim ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibi Talip Tanrıkulu, iş yerinde çalışanların bulduğu içinde 25 bin lira olan çantayı, sahibine teslim etti. Tanrıkulu, çantayı bulup kendisine teslim eden çalışanı İsmail Dağ'ı da örnek davranışından dolayı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.