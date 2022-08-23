Mardin Sağlık Müdürlüğünden 'hastanede kuyruk' haberlerine açıklama: Sabah yoğunluğu saat 09.00'da sona eriyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Erdoğan'a Filistin'in yanında olduğu için teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Abbas, 'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarının her alanda Filistin devletinin yanında olduğunu ve uluslararası arenada desteklediğini bilmekteyiz.' ifadelerini kullandı.