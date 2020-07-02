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Gündem Marmara Bölgesi, sıcak havanın etkisine girecek Yarından itibaren daha da artacak
İSTANBUL

Marmara Bölgesinde hava durumu nasıl? İstanbul'da hava durumu

Marmara Bölgesi, sıcak havanın etkisine girecek: Yarından itibaren daha da artacak

Marmara Bölgesi, bir haftalık süreçte sıcak havanın etkisine girecek. İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Sıcak hava dalgası geliyor.
Sıcak hava dalgası geliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

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  • Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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