Gündem Marmara Denizinde çok miktarda avlanılan palamudun fiyatı tezgahlardaki fiyatına yansıdı
TEKİRDAĞ

Marmara Denizi'nde çok miktarda avlanılan palamudun fiyatı tezgahlardaki fiyatına yansıdı

Ağlara takılan bol miktarda palamutla limana dönen Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülüyor. Balıkçıların kasa kasa palamutla kıyıya gelmesi, tezgahları da şenlendiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Marmara Denizinde çok miktarda avlanılan palamudun fiyatı tezgahlardaki fiyatına yansıdı
Arşiv.

Tanesi geçen hafta iriliğine göre 80-90 liradan satılan palamudun fiyatı 35-40 liraya kadar düştü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, palamudun Marmara ve Karadeniz'de balıkçının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle geçen hafta balıkçıların avlanamadığını anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Çok sert rüzgar nedeniyle 5-6 gün balıkçılar denize açılamamıştı. Çok şükür havalar şimdi güzel tekneler denize açıldı. Balıkçılar kıyıya boş dönmüyor. Palamut bu hafta kendini iyice göstermeye başladı. Palamudun artması fiyatları da düşürdü. Vatandaşlarımız uygun fiyata balık yiyecek. Karadeniz'de palamut daha da fazla olduğu için bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti."

Balıkçı Hasan Erol da fiyatların düşmesiyle vatandaşların palamuda ilgisinin arttığını ifade etti.

Palamudun fiyatının iriliğine göre değiştiğini belirten Erol, "Palamut balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Tezgahımızda her gün taze balık bulunuyor. Palamudun yanında istavrit, sardalya ve mezgite de talep var. Şu an en çok talep gören balık palamut." dedi.

Sezon palamut bolluğuyla başladı: Fiyatlar yarıya düştü
FOTOĞRAF 8
Title
Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sonlanması ile balık tezgahlarında çeşitlilik artarken, bu durum fiyatlara da yansıdı.
Title
Palamut bolluğu yaşanan Çanakkale Balık Hali'nde de fiyatlar, yarı yarıya düştü. Eylül ayı başında tanesi 100 lira olan palamut, 50 liradan satılmaya başlandı.
Title
Balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç, 3 gündür palamut bolluğu yaşandığını belirterek, \"Av yasağının kalkmasının ilk gününde 800-900 gramlık palamutlar, 100 liradan satılmaya başladı daha sonra fiyat düşmeye başladı.
Title
2 gündür 50 liradan satılıyor. Vatandaşın palamuda ilgisi oldukça yoğun; bütün balıkların satışını durdurdu, diyebiliriz.
Title
Palamudu özlemişiz, uzun zamandır böyle bolluk olmuyordu. Bolluk olunca vatandaş ilgi odağını palamuda çevirdi. Diğer balıkların satışını etkiledi. Çipura, mezgit, istavrit hatta sardalyanın önünü kesti diyebiliriz\" dedi.
Title
Sardalyanın fiyatının 70 lira olduğunu söyleyen Tunç, bütün gırgır teknelerinin palamudun olduğu bölgeye yöneldiğini, bu nedenle sardalyanın fiyatının düşmediğini dile getirdi.
Title
Title
Sezon palamut bolluğuyla başladı: Fiyatlar yarıya düştü
1 Eylül'de balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar hareketlendi. Palamut mevsiminde birkaç gündür süren balık akını fiyatlara da yansıdı.

Sofraları palamut şenlendirecek: Yasak 1 Eylül'de bitiyor
GÜNDEM
Sofraları palamut şenlendirecek: Yasak 1 Eylül'de bitiyor
Sosyal konut yapılacak il ve ilçeler

Sosyal konut yapılacak il ve ilçeler
Bir ilimizde petrol heyecanı

Bir ilimizde petrol heyecanı

Sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı.
Kimlik numarası detayı

Sosyal konut projesine başvuracaklar dikkat.

PKK'lı 2 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

​ABD'li senatörden hadsiz sözler

Gören satın almak istiyor.

​Hafta sonu termometreler 35 dereceyi görecek.

​Alevler yerleşim bölgelerini tehdit ediyor.

​Resmen ilan ettiler
Art arda dört kez sallandı

Art arda dört kez sallandı

​Denizli'de vatandaşlar panikle uyandı.

​Almanya Başbakanı Scholz halkına seslendi.

​5 yılda 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak.
Heyecanlandıran buluş

Heyecanlandıran buluş

Sikkeler peş peşe çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.