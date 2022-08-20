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ANKARA

Sofraları palamut şenlendirecek: Yasak 1 Eylül'de bitiyor

Balıkçılar denize açılmak için gün sayarken, ağlarını palamutla doldurmayı hedefliyor. Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, “Halkımız palamuta doyacak” diye konuştu.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Sofraları palamut şenlendirecek: Yasak 1 Eylülde bitiyor
Palamut

Denizlerde av yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Hazırlıklarının son aşamasına gelen balıkçılar yeni sezonda özellikle palamuttan umutlu. Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denize açılmak için gün sayan balıkçılara, “Balıkçılarımızdan ricamız sürdürülebilir avcılığa uygun avlanmaları. Çünkü gelecek nesillere balık bırakmak bizim görevimiz” çağrısında bulundu.

Ramazan Özkaya
Ramazan Özkaya

AKARYAKIT PROBLEMİ

  • Özkaya, yeni sezonda palamuttan beklentinin çok yüksek olduğunu belirtti, “Halkımız palamuta doyacak” dedi. “Palamut bol, eğer hamsi de bol olursa bu sene denizler verimli olacak demektir” diyen Özkaya, şöyle konuştu: “Bolluktan kaynaklı fiyatların çok yüksek olmayacağı görüşündeyiz. Balık çok dedik ama akaryakıt fiyatlarından dolayı balıkçılarımız sıkıntı yaşayabilir. Bu da çözülürse hem balıkçılarımız hem de halkımız mutlu olacaktır.”

Mustafa Karakaş
Mustafa Karakaş

EN BEREKETLİ SEZON

Son yılların en iyi balıkçılık sezonunun geçirileceğini söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mustafa Karakaş da, “Şu an birinci avcılık palamut olacak gibi gözüküyor. Çünkü görüntüleri çok iyi. Son yılların en iyi balıkçılık sezonu olacaktır. Şu anda palamutun tanesi 40 TL civarında. 1 Eylül ile birlikte bu fiyatlar istavrit, çipura gibi balık çeşitleriyle beraber bir miktar daha düşecektir. Diğer balıklarla ilgili hava sıcaklıkları nedeniyle tahminde bulunmak zor” şeklinde konuştu.

Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
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Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
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Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık...
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Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık..
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Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.
Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.
Türkiye parmakla gösteriliyor

Türkiye parmakla gösteriliyor

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