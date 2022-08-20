Sofraları palamut şenlendirecek: Yasak 1 Eylül'de bitiyor

Denizlerde av yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Hazırlıklarının son aşamasına gelen balıkçılar yeni sezonda özellikle palamuttan umutlu. Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denize açılmak için gün sayan balıkçılara, “Balıkçılarımızdan ricamız sürdürülebilir avcılığa uygun avlanmaları. Çünkü gelecek nesillere balık bırakmak bizim görevimiz” çağrısında bulundu.

Ramazan Özkaya

AKARYAKIT PROBLEMİ

Özkaya, yeni sezonda palamuttan beklentinin çok yüksek olduğunu belirtti, “Halkımız palamuta doyacak” dedi. “Palamut bol, eğer hamsi de bol olursa bu sene denizler verimli olacak demektir” diyen Özkaya, şöyle konuştu: “Bolluktan kaynaklı fiyatların çok yüksek olmayacağı görüşündeyiz. Balık çok dedik ama akaryakıt fiyatlarından dolayı balıkçılarımız sıkıntı yaşayabilir. Bu da çözülürse hem balıkçılarımız hem de halkımız mutlu olacaktır.”

Mustafa Karakaş



EN BEREKETLİ SEZON

Son yılların en iyi balıkçılık sezonunun geçirileceğini söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mustafa Karakaş da, “Şu an birinci avcılık palamut olacak gibi gözüküyor. Çünkü görüntüleri çok iyi. Son yılların en iyi balıkçılık sezonu olacaktır. Şu anda palamutun tanesi 40 TL civarında. 1 Eylül ile birlikte bu fiyatlar istavrit, çipura gibi balık çeşitleriyle beraber bir miktar daha düşecektir. Diğer balıklarla ilgili hava sıcaklıkları nedeniyle tahminde bulunmak zor” şeklinde konuştu.

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