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Gündem Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadenize sağanak uyarısı
İSTANBUL

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'e sağanak uyarısı! Meteoroloji hava durumu

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'e sağanak uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadenize sağanak uyarısı! Meteoroloji hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojinin 18 Nisan Pazar günü (yarın) için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 18 Nisan Pazar günü (yarın) için hava durumu tahmin haritası.

Rüzgarın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul ve 3 il için pazar akşamına kadar toz taşınımı uyarısı
GÜNDEM
İstanbul ve 3 il için pazar akşamına kadar toz taşınımı uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında "toz taşınımı" tahmin ediliyor.

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