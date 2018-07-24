Marmara'da 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağış kuvvetli olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
- Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edilen bölgede, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
5 günlük Kırklareli hava durumu