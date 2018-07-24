4 ile kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ hava durumu Marmara'da 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 09:45 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 09:56 AA