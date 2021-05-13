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İSTANBUL

Marmara'da deniz salyası uyarısı: Balık popülasyonunu tehdit ediyor

Son günlerde Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) balık popülasyonunu tehdit ettiğini belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin azot ve fosfor yükünün azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Marmarada deniz salyası uyarısı: Balık popülasyonunu tehdit ediyor
Deniz salyası balık popülasyonunu tehdit ediyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) balık popülasyonunu tehdit ettiğini söyledi.

Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müsilajın ortaya çıkmasında denizin yeterli düzeyde soğuyamaması, azot ve fosfor yoğunluğunun çok yüksek olması ve denizin dibiyle yüzeyi arasında karışımların azlığının etkili olduğunu anlattı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı

Yüzeyde birkaç gün öncesine nazaran daha az görülse de denizin içinde müsilaj tehdidinin devam ettiğini vurgulayan Sarı, deniz salyasının kümeleşip ağırlaşarak dibe çöktüğünü aktardı.

Denizin dibindeki oksijenin tükenmesiyle bu bölgelerde yaşayan organizmaların çoğunluğunun öldüğünü bildiren Sarı, "Kıyıya gelen müsilaj alt kısımda oksijenin bitmesine neden oluyor ve canlı organizmaların ölümlerine neden oluyor. Son 5 gündür liman, balıkçı barınağı gibi alanlarda sıkışıp kalmış olan müsilajın altında balık ölümleri görülüyor. Gümüş balığı sürüler halinde buralarda dolaşıyor ama müsilajın etkisiyle bir kısmı ölmeye başladı." diye konuştu.

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin azot ve fosfor yükünün azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Marmara Denizi'nde salya kabusu sürüyor: Erdek Körfezi de deniz salyasıyla kaplandı
FOTOĞRAF 4
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Marmara Denizi’nde bir süredir görülen deniz salyası Erdek körfezinde de etkisini gösterdi. Erdek’in yanı sıra Avşa Adası kıyıları da deniz salyası ile kaplanırken, denizin üzerini saran tabakayı gören vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı endişeyle izliyor.
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Balıkçıların “deniz salyası” veya “kay kay” dedikleri, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı organizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan madde “müsilaj”ın Marmara Denizi’ndeki etkinliği hakkında konuşan Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, sahillerde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmediğini söyledi.
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Bundan önceki yıllarda deniz salyasının 1 veya 2 ay kadar görüldüğünü ve yok olduğunu belirten Demiray, “Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandı. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler dolayısıyla av sezonumuz kötü geçti diye konuştu.
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Erdekli balıkçılardan Burhan Kocabıyık da, 3-5 yılda bir görülen ve denizin yüzeyini kaplayan salya nedeniyle küçük teknelerle denize açılamadıklarından yakındı. Pandemi döneminde evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını kaydeden Kocabıyık, 3 aydır devam eden bu salyanın daha ne kadar süre devam edeceğini bilmediklerini belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde salya kabusu sürüyor: Erdek Körfezi de deniz salyasıyla kaplandı
Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj kabusu etkisini bu yıl arttırarak sürdürüyor.

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