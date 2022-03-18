Gündem Marmarada kar yağışı, Kıyı Ege ile Akdenizde fırtına bekleniyor
İSTANBUL

Marmara'da kar yağışı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Akdeniz Bölgesi ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına, Marmara Bölgesi'nde ise kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren de Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin ve Tekirdağ'ın doğusunda da aralıklarla kar yağışının kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Marmarada kar yağışı, Kıyı Ege ile Akdenizde fırtına bekleniyor! Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısı ile Akdeniz Bölgesi genelinde kuzey yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde (60-80 km/saat) fırtınanın eseceğinin ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin ve Tekirdağ'ın doğusunda da aralıklarla kar yağışının kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

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Fırtınanın 20 Mart Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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