Vali Yerlikaya'dan İstanbul için yeni uyarı: Dışarı çıkmayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışıyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, dışarıdaysak evlerimize dönelim, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" ifadelerini kullandı. Ayrıca saat 17.30 itibarıyla elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı da yasaklandı.

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