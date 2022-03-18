Vali Yerlikaya'dan İstanbul için yeni uyarı: Dışarı çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışıyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, dışarıdaysak evlerimize dönelim, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" ifadelerini kullandı.
- Ayrıca, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek..
⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN:
⏰18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor❄️
Lütfen,
⛔️Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗️
✅Dışarıdaysak evlerimize dönelim❗️
✅Toplu taşıma araçlarını tercih edelim❗️ pic.twitter.com/evQikpOEev
⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN: