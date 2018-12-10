Gündem Marmarada sağanak yağış etkili olacak
İSTANBUL

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA
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ARŞİV

İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri ile Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Yalova'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

  • Bu nedenle su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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