Marmara'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için uyarı geldi

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde gece 01.57 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi 3,1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 19.2 km olarak duyurdu.

GÜNDEM Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, söz konusu depremin Kumburgaz fay kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin küçük ancak yer bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Görür şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle."