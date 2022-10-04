Gündem Marmaradaki deprem sonrası Prof Dr Naci Görürden İstanbul için uyarı geldi
İSTANBUL

Marmara'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için uyarı geldi

Marmara'da Denizi'nde gece 01.57 sıralarında 3.1 şiddetinde deprem oldu. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, gece yaşanan depremle ilgili sabah saatlerinde 7.2'lik deprem uyarısında bulundu.

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Marmaradaki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden İstanbul için uyarı geldi
Marmara Bölgesi

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde gece 01.57 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi 3,1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 19.2 km olarak duyurdu.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem
GÜNDEM
Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, söz konusu depremin Kumburgaz fay kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin küçük ancak yer bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Görür şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle."
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