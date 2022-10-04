Gündem Marmara Denizinde korkutan deprem
İSTANBUL

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Marmara Denizinde korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 01.57 olarak açıklanırken derinliği 19.2 km olarak kaydedildi.

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