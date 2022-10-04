Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre; Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 01.57 olarak açıklanırken derinliği 19.2 km olarak kaydedildi.

GÜNDEM Muğla'da deprem meydana geldi