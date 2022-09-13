Marmaris'te ormanı yakmıştı: 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Tarihçi Murat Bardakçı: Dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar geçmişine küfreden bir memleket yoktur

Tarihçi Murat Bardakçı, katıldığı canlı yayında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan skandal sözlerine ilişkin, 'Dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar geçmişine küfreden bir memleket yoktur. Yunanlının Türkiye'yi deli etmek için her şeyi yaptığı bir dönemde, kalkıp da Yunanlının sözünü etmekten çekinmesi gibi bir hareket başka bir ülkede rastlanmaz.' ifadelerini kullandı.