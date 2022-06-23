Marmaris'teki orman yangınıyla mücadelede 2. gün

Marmaris’in Amazon Koyu’nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangının 2. günü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, yangın çıktıktan 8 dakika içinde müdahalenin yapıldığını duyurdu. Kirişci, "Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadesini kullandı. Alevlere teslim olan bölgede yaşananlarla ilgili dakika dakika gelişmeler...

03.20: Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.

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06.00: Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kahramanlar, yerde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.

OYNAT 00:57 Marmaris'teki yangın bölgesinden sıcak görüntüler: Her 5 dakikada bir uçak sesi duyuyoruz Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde, dört farklı noktada çıkan yangın ile amansız mücadele sürüyor. Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun, yangının çıktığı noktalarda yaşananları ve ekiplerin müdahalelerini anbean kaydetti. Bölgedeki gelişmeleri aktaran Altun, 'Sabahın ilk ışıklarından itibaren havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Her 5 dakikada bir uçak sesi duyuyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

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GÜNDEM Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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