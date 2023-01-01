MBB Gençlik Merkezinde Bilişim İnovasyon Atölyesi 7 Alanda Eğitim Veriyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde gençlerin her alanda kendilerini geliştirmesi için her geçen gün kurs ve atölye sayısını zamanın ihtiyacına göre artırıyor. Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon Atölyesinde python, bilişim devre tasarlama, web yazılım uzmanlığı, yapay zekâ, teknokolik, temel bilgisayar, donanım teknik servisleri kursları veriliyor.