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MBB Gençlik Merkezinde Bilişim İnovasyon Atölyesi 7 Alanda Eğitim Veriyor

Mardin büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon Atölyesinde, gençlere yönelik 7 alanda eğitim veriyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:37 . 20/01/2023 Cuma
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MBB Gençlik Merkezinde Bilişim İnovasyon Atölyesi 7 Alanda Eğitim Veriyor

MBB Gençlik Merkezinde Bilişim İnovasyon Atölyesi 7 Alanda Eğitim Veriyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde gençlerin her alanda kendilerini geliştirmesi için her geçen gün kurs ve atölye sayısını zamanın ihtiyacına göre artırıyor. Gençlik Merkezi Bilişim İnovasyon Atölyesinde python, bilişim devre tasarlama, web yazılım uzmanlığı, yapay zekâ, teknokolik, temel bilgisayar, donanım teknik servisleri kursları veriliyor.

Bilişim İnovasyon Atölyesinde temel seviyeden başlayan eğitimler web sitesi geliştirme, yazılımcı programlama dili kullanarak yazılım, otomasyon ve projeler gerçekleştirme seviyesine kadar çıkılıyor.

Eğitimlere katılmak isteyen gençler, Gençlik Merkezine başvuru yapabilirler.


#gençlik merkezi
#bilişim
#inavasyon
1 saat önce
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MBB Gençlik Merkezinde Bilişim İnovasyon Atölyesi 7 Alanda Eğitim Veriyor
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