Gündem Mehmetçikten 2 bin 300 rakımdaki köyde görev yapan öğretmenlere sürpriz ziyaret
KARS

Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyde görev yapan öğretmenlere sürpriz ziyaret

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 bin 300 rakımdaki köyde görevli öğretmenlere sürpriz ziyarette bulunarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mehmetçikten 2 bin 300 rakımdaki köyde görev yapan öğretmenlere sürpriz ziyaret
Türk askeri

Merkeze bağlı Karakale köyüne giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, buradaki ilkokulda sınıflarında ders işleyen öğretmenlere sürpriz yaptı.

Öğretmenlere çiçek takdim eden askerler, öğrencilere de boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye etti. Jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun 2. sınıf öğrencilerinden Eylül Kesikkol, jandarma ekiplerine hediyeler için teşekkür ederek, İstiklal Marşı'nın 5 kıtasını okudu.

Karakale İlkokulu Müdürü Edanur Arslan, jandarmanın köye gelip Öğretmenler Günü'nü kutlamasından mutlu olduklarını dile getirerek, "Böyle bir sürpriz beklemiyorduk, ders esnasında kapımız çaldı, karşımızda Mehmetçik'i gördük, çocuklar da çok sevindi. Çocuklara da hediyeler verdiler, kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Öğretmenlerden Mukaddes Satar da ilk Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade ederek, "Mehmetçik'in bu sürprizinden gurur duyduk. Onların bizlere saygı duyması, hediyeler getirmesi, Öğretmenler Günü'nü kutlaması bizler için onur ve gurur verici. Hepsine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Öğretmenler günü ne zaman, hangi güne geliyor?
ÖZGÜN
Öğretmenler günü ne zaman, hangi güne geliyor?

Öğretmenler Günü resimli mesajları, 24 Kasım Öğretmenler Günü görselleri
ÖZGÜN
Öğretmenler Günü resimli mesajları, 24 Kasım Öğretmenler Günü görselleri

Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nde hediye alması yasak mı?
ÖZGÜN
Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nde hediye alması yasak mı?
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.