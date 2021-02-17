Gündem Melih Gökçekin ölümünü isteyen Baro Başkanının terör örgütü üyesini andığı tweeti ortaya çıktı
ANTALYA

Melih Gökçek’in ölümünü isteyen Baro Başkanı’nın terör örgütü üyesini andığı tweeti ortaya çıktı

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın ölümünün ardından Melih Gökçek’in ölümünü beklediğini söyleyen Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın, terör örgütü THKP-C'nin sözde liderlerinden Ulaş Bardakçı’yı andığı paylaşımı ortaya çıktı.

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Polat Balkan
Polat Balkan

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulunmuştu.

Baro Başkanı Balkan’ın terör örgütü THKP-C'nin sözde liderlerinden Ulaş Bardakçı’yı andığı paylaşımı ortaya çıktı.

Balkan, 19 Şubat 2016’da, T24’de yayımlanan “Ulaş Bardakçı 44 yıl önce bugün öldürüldü: THKP-C'nin kutup yıldızı” başlıklı yazıyı kendi hesabında paylaştı.

Ulaş Bardakçı kimdir?

Türkiye’nin terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin sözde liderlerinden olan Bardakçı, örgütün çeşitli eylemlerine katılmış, 1971'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra gizlendiği İstanbul Arnavutköy'deki evini kuşatan emniyet güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Antalya Barosu Başkanı Balkan Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi
GÜNDEM
Antalya Barosu Başkanı Balkan Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi
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