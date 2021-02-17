Melih Gökçek’in ölümünü isteyen Baro Başkanı’nın terör örgütü üyesini andığı tweeti ortaya çıktı

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulunmuştu.
Baro Başkanı Balkan’ın terör örgütü THKP-C'nin sözde liderlerinden Ulaş Bardakçı’yı andığı paylaşımı ortaya çıktı.
Balkan, 19 Şubat 2016’da, T24’de yayımlanan “Ulaş Bardakçı 44 yıl önce bugün öldürüldü: THKP-C'nin kutup yıldızı” başlıklı yazıyı kendi hesabında paylaştı.
Ulaş Bardakçı kimdir?
Türkiye’nin terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin sözde liderlerinden olan Bardakçı, örgütün çeşitli eylemlerine katılmış, 1971'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra gizlendiği İstanbul Arnavutköy'deki evini kuşatan emniyet güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.