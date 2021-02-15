Antalya Barosu Başkanı Balkan, Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti.

Topbaş, dün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.

GÜNDEM Kadir abiye veda

Baro Başkanı, Gökçek'in ölümünü istedi

Söz konusu gelişmelerin ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘pes’ dedirtti.

AK Parti’den belediye başkanı seçilen Topbaş’ın görev yaptığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.

Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz! REKLAM February 14, 2021

Balkan’ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı.

2016 senesinden bu yana Antalya Barosu’nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.