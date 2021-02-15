Gündem Antalya Barosu Başkanı Balkan, Topbaşın ardından Gökçekin ölümünü istedi
POLİTİKA

Antalya Barosu Başkanı Balkan, Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ardından Melih Gökçek’in ölümünü beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan.
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 76 yaşında vefat etti.

Topbaş, dün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.

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Baro Başkanı, Gökçek'in ölümünü istedi

Söz konusu gelişmelerin ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘pes’ dedirtti.

AK Parti’den belediye başkanı seçilen Topbaş’ın görev yaptığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’i hedef alan Balkan, “Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!” paylaşımında bulundu.

Balkan’ın paylaşımının altında kendisine destek veren Avukat Ediz Yoraz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bence Recep” ifadelerini kullandı.

2016 senesinden bu yana Antalya Barosu’nun başkanlık görevini yürüten Balkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na hakaret etmesi ve Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine verdiği destekle gündeme gelmişti.

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