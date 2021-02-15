Kadir abiye veda

İstanbul beyefendiliğiyle bilinen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı. Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının vefat nedeninin organ yetmezliği olduğunu açıkladı. Hüseyin Topbaş, “Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti” diye konuştu.

Kadir Topbaş

GÜNDEM İstanbul beyefendisini kaybettik

Topbaş için ilk tören bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde düzenlendi. Zincirlikyu Gasilhanesi’nden alınan Topbaş’ın naaşı tören için Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi. Burada Kur’an-ı Kerim okundu. Helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı. Yıldız, "Nasihat etmeyi ağabeylik yapmayı başkanlıktan daha çok tercih ederdi" dedi. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne götürüldü.

TEBESSÜMÜ HEPİMİZİ KUŞATMIŞTIR

Topbaş için İBB binasının önündeki üstü kapalı platformda düzenlenen cenaze töreninde, merhumun özgeçmişi okunduktan sonra Topbaş’la ilgili kısa bir video izletildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada Topbaş’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Yerlikaya, “Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zaman cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır” dedi.

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ÖZGÜN Kadir Topbaş hayatını kaybetti

BIRAKTIĞI HİZMETLER ŞAHİTLİK EDECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Topbaş’ın İstanbul’a uzun yıllar hizmet ettiğini, kendisine büyük bir teveccüh olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Kadir ağabey kimliğiyle siyasette de çok farklı bir davranış biçimine sahipti” dedi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Bıraktığı hizmetler, eserler mahşerde şahitlik edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua etti. Topbaş’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında Fatih Camisi’ne getirildi. Taziyeleri Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş ile çocukları Hüseyin Ersan Topbaş, Mustafa Ömer Topbaş ve Kübra Kavurmacı kabul etti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazına, Kadir Topbaş’ın yakınlarının yanısıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bakanlar ve siyasi parti liderleri katıldı.

13,5 yılı hizmetle geçti

Kadir Topbaş, 13,5 yıl görev yaptığı belediye başkanlığı döneminde İstanbul’a birçok eser kazandırıp, önemli hizmetlerde bulundu. Artvin’in Yusufeli ilçesinde 8 Ocak 1945’te doğan Topbaş, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Topbaş, 1972’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974’te ise Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

ÜST ÜSTE 3 ZAFER

Siyasete 1973’te Milli Selamet Partisi’nde başlayan Topbaş, çeşitli kademelerde görev yaptı. Fazilet Partisi’nden 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçilen Topbaş, kuruluşunun ardından AK Parti’ye geçti. Topbaş, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den aday olduğu İBB seçimlerini kazandı ve aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi. İstanbul’da ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı olma başarısını gösteren Topbaş, “Her yere metro, her yerde metro” sloganıyla kente onlarca kilometrelik metro ağı kazandırdı. İstanbul’a birçok spor tesisi, kültür merkezi ve parklar kazandıran Topbaş, birçok tarihi eserin restorasyon ve bakımını üstlenerek ayakta kalmasını sağladı.

DAVA ARKADAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Kadir Topbaş ile yol arkadaşlığının Çarşamba’da İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladığını belirterek, şunları söyledi: “İmam hatip okuluna girdiğimizde Kadir Abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü.

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