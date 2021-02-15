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İSTANBUL

Kadir abiye veda

Kadir abiye veda

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi. Topbaş için ilk tören bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde düzenlendi. Burada helallik alındıktan sonra Fatih Camisi’ne doğru yola çıkarıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topbaş ile yol arkadaşlığının İstanbul İmam Hatip’te başladığını söyledi. Topbaş’ın hazireye defnedileceğini hatırlatan Erdoğan, “Orada da çok değerli arkadaşları olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Topbaş’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında camiden uğurlandı.
Kadir Topbaş’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında camiden uğurlandı.

İstanbul beyefendiliğiyle bilinen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı. Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının vefat nedeninin organ yetmezliği olduğunu açıkladı. Hüseyin Topbaş, “Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti” diye konuştu.

Kadir Topbaş

İstanbul beyefendisini kaybettik
GÜNDEM
İstanbul beyefendisini kaybettik
  • Topbaş için ilk tören bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde düzenlendi. Zincirlikyu Gasilhanesi’nden alınan Topbaş’ın naaşı tören için Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi. Burada Kur’an-ı Kerim okundu. Helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı. Yıldız, "Nasihat etmeyi ağabeylik yapmayı başkanlıktan daha çok tercih ederdi" dedi. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne götürüldü.

TEBESSÜMÜ HEPİMİZİ KUŞATMIŞTIR

Topbaş için İBB binasının önündeki üstü kapalı platformda düzenlenen cenaze töreninde, merhumun özgeçmişi okunduktan sonra Topbaş’la ilgili kısa bir video izletildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada Topbaş’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Yerlikaya, “Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zaman cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır” dedi.

Kadir Topbaş hayatını kaybetti
ÖZGÜN
Kadir Topbaş hayatını kaybetti

BIRAKTIĞI HİZMETLER ŞAHİTLİK EDECEK

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Topbaş’ın İstanbul’a uzun yıllar hizmet ettiğini, kendisine büyük bir teveccüh olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Kadir ağabey kimliğiyle siyasette de çok farklı bir davranış biçimine sahipti” dedi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Bıraktığı hizmetler, eserler mahşerde şahitlik edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua etti. Topbaş’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında Fatih Camisi’ne getirildi. Taziyeleri Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş ile çocukları Hüseyin Ersan Topbaş, Mustafa Ömer Topbaş ve Kübra Kavurmacı kabul etti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazına, Kadir Topbaş’ın yakınlarının yanısıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bakanlar ve siyasi parti liderleri katıldı.

13,5 yılı hizmetle geçti

  • Kadir Topbaş, 13,5 yıl görev yaptığı belediye başkanlığı döneminde İstanbul’a birçok eser kazandırıp, önemli hizmetlerde bulundu. Artvin’in Yusufeli ilçesinde 8 Ocak 1945’te doğan Topbaş, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Topbaş, 1972’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974’te ise Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

ÜST ÜSTE 3 ZAFER

  • Siyasete 1973’te Milli Selamet Partisi’nde başlayan Topbaş, çeşitli kademelerde görev yaptı. Fazilet Partisi’nden 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçilen Topbaş, kuruluşunun ardından AK Parti’ye geçti. Topbaş, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den aday olduğu İBB seçimlerini kazandı ve aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi. İstanbul’da ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı olma başarısını gösteren Topbaş, “Her yere metro, her yerde metro” sloganıyla kente onlarca kilometrelik metro ağı kazandırdı. İstanbul’a birçok spor tesisi, kültür merkezi ve parklar kazandıran Topbaş, birçok tarihi eserin restorasyon ve bakımını üstlenerek ayakta kalmasını sağladı.

DAVA ARKADAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Kadir Topbaş ile yol arkadaşlığının Çarşamba’da İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladığını belirterek, şunları söyledi: “İmam hatip okuluna girdiğimizde Kadir Abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü.

RABBİMİZE DÖNECEĞİZ, BUNDAN KAÇIŞ YOK

  • İstanbul’da Beyoğlu Belediye Başkanlığı, ardından İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden bu yol arkadaşlığımız böyle geldi. Hepimizin mukadder akıbeti olan Rabbim’den geldik tekrar Rabbimiz’e döneceğiz, bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul’umuzda Fatih Camisi’nin musallasından inşallah uğurluyoruz Hakk’a.” Topbaş’ın cenazesinin Fatih Camisi’nin haziresine defnedileceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Orada da çok değerli arkadaşları olacak. O arkadaşlarıyla beraber de inşallah Rabbim sevgili Habibi’nin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. İşte bu koranavirüs belası birçok yol arkadaşlarımızı bizden ayırdı, ayırıyor ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor.”
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