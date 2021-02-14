İstanbul beyefendisini kaybettik​

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. 16 Kasım’dan bu yana koronavirüs tedavisi gören Topbaş’ın 4 Aralık’ta durumu ağırlaşmıştı. 3 Ocak’ta diyalize bağlanan Topbaş, dün öğlen saatlerinde koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti. Kadir Topbaş için bugün önce saat 12.30’da İBB Saraçhane Yerleşkesi önünde tören düzenlenecek. Topbaş’ın naaşı öğle namazı vakti Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek. Topbaş’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

ÖZGÜN Kadir Topbaş hayatını kaybetti

ERDOĞAN’IN DANIŞMANIYDI

Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945’te Artvin’de doğdu. Topbaş, 1972’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974’te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında, 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999’da Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi ve Beyoğlu’nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen “Güzel Beyoğlu Projesi”ni geliştirerek uygulamaya koydu.

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YERELDE BİR İLK

Kadir Topbaş, 2004’te AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009’a kadar yürüttü. Ayrıca Topbaş, 2009’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu. 2009’da ve 2014’te Türkiye Belediyeler Birliği’ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013’te da UCLG’ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 2011’de Asya Belediye Başkanları Forumu’na başkanlık eden ve 2013’e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

3 KEZ ÜST ÜSTE SEÇİLEN İLK BAŞKAN

Öte yandan 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti. Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş’a, İstanbul’da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi. Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş’ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı “Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent”, Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı “Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II” ve “Anılarda Beyoğlu” adlı eserleri bulunmaktadır. Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.

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Kıymetli yol arkadaşım

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş’ın vefatı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hepimizin başı sağolsun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kadir Topbaş’ın vefatıyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, “Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün Hakk’a yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun’’ dedi.

Siyasetin beyefendisi olarak anılırdı

Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul’a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

YERİNİ KORUYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul’a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile herdaim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.