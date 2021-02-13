Kadir Topbaş çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi'nde 16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun zamandır hastanede tedavi altında olan Kadir Topbaş'ın ölüm haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

GÜNDEM Kadir Topbaş ve ailesinden üzücü haber

Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 13, 2021

Uzun süredir yoğun bakımda olan Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti.

Topbaş'ın oğlundan ilk açıklama

Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum "Babam covidi atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin.

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Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği, Fatih Camii haziresine defnedileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenazesine katılacak.





Kadir Topbaş kimdir?

08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi. Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi. Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etmiştir.

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