Kadir Topbaş ve ailesinden üzücü haber

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş da koronavirüsten etkilenen siyasilerden oldu.

SuperHaber'in Topbaş ailesine yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre başta eski başkan olmak üzere tüm ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Hastalığa yakalanan Kadir Topbaş ve ailesi Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu iddia edildi.

Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Topbaş'ın kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadir Topbaş sosyal medya hesabından son olarak Öğretmenler Günü dolayısı ile kutlama mesajı paylaşmıştı.

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