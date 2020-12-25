Koronavirüs Kadir Topbaşın sağlık durumu nasıl? Ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl? Ciddiyetini koruyor

Geçtiğimiz ay koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedaviye alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'dan haber geldi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Kadir Topbaş
Kadir Topbaş


İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım’dan bu yana korona virüs tedavisi görüyor. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş’ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

Kadir Topbaş ve ailesinden üzücü haber
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Kadir Topbaş ve ailesinden üzücü haber

Oğlu sosyal medyadan duyurmuştu


16 Kasım’da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş bir açıklama yapmış, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.

Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
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Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
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