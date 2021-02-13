Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kadir Topbaş için taziye mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş için baş sağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

  • Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı
OYNAT 00:54
Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öğle saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İBB Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş da vardı.


Kalın'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten vefat paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz'' dedi.

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