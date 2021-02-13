Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.
- Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/9Dqv33tmB8
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Kalın'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.
Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.
Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin.
Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten vefat paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz'' dedi.
Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz.
Has bir insanı kaybettik.
Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti.
Hepimizin başı sağolsun.
Çok üzgünüz.
Allah mekanını cennet eylesin.
Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz.