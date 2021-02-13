Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/9Dqv33tmB8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2021





Kalın'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.

REKLAM

Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.



Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 13, 2021

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten vefat paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz'' dedi.

Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet diliyoruz.



Has bir insanı kaybettik.



Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti.



Hepimizin başı sağolsun.



Çok üzgünüz.



Allah mekanını cennet eylesin. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 13, 2021

KORONAVİRÜS Kadir Topbaş çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl? Ciddiyetini koruyor