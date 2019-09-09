Gündem Menfez duvarına çarpan araçtaki 2si çocuk, 5 kişi öldü
ERZURUM

Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü

Erzurum'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Erzurum'da kaza yapan aracın son hali
Erzurum'da kaza yapan aracın son hali

Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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