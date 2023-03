Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak

"Başkan yardımcılığını Sayın Kılıçdaroğlu atayacak. Burada iddialı olduğumuzu ileri sürmenin yolu biz milletvekili adayı değiliz. Her partide birçok arkadaşımız milletvekili seçilecek, bazı yerlerde işbirliği yapılacak, mümkün olacak en fazla milletvekilini çıkartmak isteyeceğiz. Ama bizler aday olmayacağız. Bakanlıkları konuşmadık. O kadar insanı bir araya koymuşuz, ben daha büyüğüm, sen daha küçüksün denemez. Bu çok ayıp bir şeydir. Neticede kader birliği yapılmış. Herkesin sosyal çevresi var. Kim bilir ben başka türlü, diğer arkadaşlarımız başka eleştiri alır. Biz her bir siyasi partiye seçim öncesi söz, şu bakanlık değil ama birer bakanlık. An itibariyle 6 siyasi partinin birer bakanlığı var şu anda. Liderlerin başkan yardımcılığı sayın Fuat Oktay gibi değil. Bir danışma kurulu aynı zamanda. Son aldığımız oy oranlarına göre bakanlık konuşulacak. Oradan koalisyon kurarız. Asıl mesele bizim Cumhurbaşkanlığını kazanmak."