Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Yüzü neden asıktı?
'Ben değil masa kalktı'
Masayı neden dağıttığı yönündeki soruya da yanıt veren Akşener, "Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı." ifadelerini kullandı.