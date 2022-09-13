Toplantı üzerine toplantı yapan altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken her geçen gün farklı farklı isimler zikrediliyor. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu denildi, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi önerildi.

GÜNDEM CHP ve İYİ Parti arasında gergin süreç: Gözler altılı masa toplantısında

Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıktı

Aday krizi yaşayan Millet İttifakı'nın kurucu ortağı CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi dillendirilmeye başlandı. Ancak Kılıçdaroğlu ismi, kendi partisi ve HDP'nin dışında diğer ortaklar tarafından hali hazırda kabul görmedi.

OYNAT 01:09 Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız FOX TV'de sunucu İlker Karagöz, canlı yayın konuğu Meral Akşener'e sorduğu soruyla İYİ Parti Genel Başkanı'nı terletti. Sunucunun, 'Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır? Çünkü kendisi 'hazırım' dedi.' sorusu üzerine ne diyeceğini bilemeyen Akşener, 'Ama yani bu çok iyi bir soru olmadı.' diyerek gülmeye başladı ve daha sonra, 'Herkes hazır' ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu söyleyen Akşener, 'Tehlikeye atamayız. 2018'deki telaşı yapmamamız gerekiyor. Sağ duyulu ve sakin olmalıyız.' diye konuştu.

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Akşener 'Kılıçdaroğlu kazanır' diyemedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açık açık belirtmese de CHP Lideri'nin aday olmasına sıcak bakmıyor.

Bugün sabah saatlerinde bir televizyon programına katılan Akşener’e, “Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?” sorusu yöneltildi. Önce ne diyeceğini bilemeyen Akşener, “Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı.” deyip, güldü.

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"Bu seçimi tehlikeye atamayız"

Sonrasında konuşmasını sürdüren Akşener, “Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız. Kemal Bey ile ise Kemal Bey'le, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım.” dedi.