Gündem Meral Akşener Kılıçdaroğlunun adaylığı hakkında konuştu Tehlikeye atamayız
POLİTİKA

Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Lideri'nin seçimi kazanma ihtimali ile ilgili yuvarlak cevaplar veren Akşener, 'Bu seçimi tehlikeye atamayız' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener Kılıçdaroğlunun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız
Meral Akşener

Toplantı üzerine toplantı yapan altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken her geçen gün farklı farklı isimler zikrediliyor. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu denildi, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi önerildi.

CHP ve İYİ Parti arasında gergin süreç: Gözler altılı masa toplantısında
GÜNDEM
CHP ve İYİ Parti arasında gergin süreç: Gözler altılı masa toplantısında

Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıktı

Aday krizi yaşayan Millet İttifakı'nın kurucu ortağı CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi dillendirilmeye başlandı. Ancak Kılıçdaroğlu ismi, kendi partisi ve HDP'nin dışında diğer ortaklar tarafından hali hazırda kabul görmedi.

Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız
OYNAT 01:09
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: Tehlikeye atamayız
FOX TV'de sunucu İlker Karagöz, canlı yayın konuğu Meral Akşener'e sorduğu soruyla İYİ Parti Genel Başkanı'nı terletti. Sunucunun, 'Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır? Çünkü kendisi 'hazırım' dedi.' sorusu üzerine ne diyeceğini bilemeyen Akşener, 'Ama yani bu çok iyi bir soru olmadı.' diyerek gülmeye başladı ve daha sonra, 'Herkes hazır' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu söyleyen Akşener, 'Tehlikeye atamayız. 2018'deki telaşı yapmamamız gerekiyor. Sağ duyulu ve sakin olmalıyız.' diye konuştu.

Akşener 'Kılıçdaroğlu kazanır' diyemedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açık açık belirtmese de CHP Lideri'nin aday olmasına sıcak bakmıyor.

Bugün sabah saatlerinde bir televizyon programına katılan Akşener’e, “Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?” sorusu yöneltildi. Önce ne diyeceğini bilemeyen Akşener, “Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı.” deyip, güldü.

"Bu seçimi tehlikeye atamayız"

Sonrasında konuşmasını sürdüren Akşener, “Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız. Kemal Bey ile ise Kemal Bey'le, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım.” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'den Tunç Soyer'in skandal sözlerine yanıt: Gerek yoktu
GÜNDEM
İYİ Parti lideri Akşener'den Tunç Soyer'in skandal sözlerine yanıt: Gerek yoktu
Kontenjanlar belli oldu?

Kontenjanlar belli oldu?

TOKİ projesinde 5 gruba ayrı tahsis edilecek.
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Yüzyılın sosyal konut projesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

Sosyal konut projesinde taksit tutarları belli oldu.

​İşte o zulümden kurtaracak özellik

​'İnsanlarımızı bombalarla parçalayan bu vahşi terör örgütüne karşı direnen anneleri nasıl görmezden gelirsiniz?'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.