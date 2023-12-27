Meral Akşener - Özgür Özel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP'nin teröre karşı Meclis'te imzalanan ortak bildiriye imza atmaması İYİ Parti de dahil bir çok kesimden tepki çekti.
Akşener konuşmasında isim vermeden CHP ve Özgür Özel'e yüklendi.
"Koltuk meraklısı fırsatçı..."
"Koltuk meraklısı fırsatçı..."
Akşener
"Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden, bu kutlu çatının altında PKK terörünü, aklama peşine düşenlerle de, mücadele ediyoruz. Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de, mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla oy kazanma uğruna, bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da, mücadele ediyoruz!"
açıklamasında bulundu.
DEM Parti'nin PKK yanlısı açıklamalarına da tepki gösteren Akşener
"Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur. 'Öcalan Kürtlerin bir değeridir' diye yapılan, bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında, karşılığı yoktur. Biz, İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı, katleden bir caninin, 'Kürtlerin bir değeri' olarak pazarlanmasını, asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için Kürtler elinde, on binlerin kanı olan bir teröristle, aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın, has ve şerefli evlatlarıdır."
dedi
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25 dakika önce