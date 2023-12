"Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur. 'Öcalan Kürtlerin bir değeridir' diye yapılan, bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında, karşılığı yoktur. Biz, İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı, katleden bir caninin, 'Kürtlerin bir değeri' olarak pazarlanmasını, asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için Kürtler elinde, on binlerin kanı olan bir teröristle, aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın, has ve şerefli evlatlarıdır."