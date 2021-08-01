Kayıp alzheimer hastası kadın ölü bulundu

Demirözü Mahallesi’nin kırsal bölgesinde hayvan otlatan çobanlar, su seviyesi azalan Çakalini deresinde ceset olduğunu fark etti.

Ayşe Nergiz

5 aydır aranıyordu

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 6 Mart tarihinden bu yana kayıp olarak aranan alzheimer hastası Ayşe Nergiz’e ait olduğu belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 Mart tarihinde Bereket Mahallesi’ndeki evinden ayrılan Nergiz’den haber alamayan yakınları, kayıp başvurusu yapmış, ekiplerin arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.