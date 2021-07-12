Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler

Görüntülerde, motosikletin arkasına iple bağlanan bir köpeğin sürüklenerek götürüldüğü ardından gelen bir başka köpeğin ise sürüklenen köpeğe yardım etmeye çalıştığı anlar kaydedildi.



Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedilerek paylaşılan görüntülerde, merkez Akdeniz ilçesi Yalınayak Mahallesi otoban bağlantı yolu üzerinde, motosikletin arkasına iple bağlanan bir köpeğin sürüklenerek götürüldüğü, ardından gelen bir başka köpeğin ise sürüklenen köpeğe yardım etmeye çalıştığı anlara ilişkin görüntüler kaydedildi.

İHA

Görüntüleri kaydeden kişilerce durdurulan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsünün polise teslim edildiği bildirildi.

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İHA Köpek muhafaza altına alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.





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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bir köpeğin, iple bağlandığı elektrikli bisikletle sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1033 lira para cezası uyguladı.