​Hayvanlara eziyete hapis: Mal değil canlı sayılacak

AK Parti uzun süredir üzerinde çalıştığı Hayvanları Koruma Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sundu. 18 maddelik teklife göre, hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getirilecek. Eşya statüsünden çıkarılan hayvanların, “süs” olarak değerlendirilmesi etik olmadığı gerekçesiyle kanunda yer alan “süs” ibareleri çıkarılacak. “Sahipli” ve “sahipsiz” hayvan ayrımı ortadan kaldırılacak.

HAYVANLARA DİJİTAL KİMLİK

Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolsüz artışının önlenmesi amacıyla kedi ve köpek sahiplerine, dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek. Ayrıca ev hayvanlarını terk edenlere, hayvan başına 2 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bütün ev hayvanlarının, sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilmesi yasaklanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvan hakları için kurulan komisyonun AK Partili üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Ünal, “Hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp, bir canlı statüsüne getirilmekte ve Türk Ceza Kanunu 151. maddede hayvanlarla ilgili husus mala zarar vermek noktasından çıkarılıp, cana zarar verme noktasına getirilerek, suç kapsamına alınmaktadır” dedi.

PETSHOPLARDA SATIŞ YOK

Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek. Düzenleme uyarınca, petshoplarda kedi ve köpeklere ilişkin katalog ve benzeri görsel bilgiler bulunacak. Kişiler, bunlardan seçtikleri kedi ve köpekleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilen üretim yerlerinden teslim alabilecek. Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak. Mevcut işletmeler, eksilen hayvan sayısını artıramayacak, üretim yapamayacak.

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KARA VE SU SİRKLERİ YASAKLANACAK

Belediyelere bütçe ayırmaları zorunluluğu getiriliyor. Buna göre, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında bütçe ayıracak. Sahipsiz hayvanları kısırlaştırılması bakanlık kontrolünde belediyeler tarafından yapılacak. Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak.

KORUMA GÖREVLİSİNE CEZA KATLANACAK

Teklifle, öldürme ve işkence gibi eylemler suç sayılacak ve bu suçlar ceza kanuna girecek. Teklifte öngörülen bazı suçlar ve hapis cezaları şöyle: Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvan neslini yok eden kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara, eziyet ve işkence edenlere 6 aydan 3 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçların birden fazla karşı hayvana karşı işlenmesi durumunda ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Yine bu suçların, veteriner, hayvan koruma gönüllüsü gibi hayvanların korunması ve gözetimi noktasında daha hassas olmaları beklenen kişilerce işlenmesi durumunda da verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

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Pitbull parka giremeyecek