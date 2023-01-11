Gündem Mersinde 120 polisle şafak vakti FETÖ operasyonu
MERSİN

Mersin'de 120 polisle şafak vakti FETÖ operasyonu

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde 120 polisle şafak vakti FETÖ operasyonu
Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

RÜYA İÇERİKLİ 'UMUT' MESAJLARI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli 'umut' mesajları gönderdiği tespit edildi. Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda 'terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapmak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi.
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Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.
Title
Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Title
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli umut mesajları gönderdiği tespit edildi.
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Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda terör örgütü PKKKCK propagandasını yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.
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Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Maltepe'de korkutan yangın: Üç gecekondu kül oldu
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Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı.
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Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
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Maltepe'de korkutan yangın: Üç gecekondu kül oldu
Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, iki gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında üç gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ’daki kazada can pazarı yaşandı: Bir ölü 20 yaralı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
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Ersan Sansu (22) yönetimindeki 34 EC 8466 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Nuri Ortaca yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1877 plakalı servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
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Hatalı şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki aracın da ön kısmı büyük hasar gördü.
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Can pazarının yaşandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 21 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere ilçedeki hastanelere götürüldü.
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Kazayı haber alan yaralı yakınları da hastanelere giderek, yaralılar hakkında bilgi almaya çalıştı.
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Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Ersan Sansu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Sansu’nun yapılan ilk incelemesinde ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Tekirdağ’daki kazada can pazarı yaşandı: Bir ölü 20 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrika servis midibüsü ile sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirtilen kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.


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Yaya geçidinde ölümden döndü

Yaya geçidinde
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Hatalı sürücü arkasına bakmadan kaçtı.
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93 bin liralık
ikramiye müjdesi

​2022 yılında emekli olanlar da yararlanacak.

​AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler.

​Mersin'deki operasyon sonrası ortaya çıkarıldı.

​İBB'den 'ücretsiz' LGBT propagandası.

Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

​Esnafa destek 150 milyar liraya çıktı.

​Biden'dan ilk açıklama geldi: İçeriğini bilmiyorum.

​8 bin fite çıktı.

İstanbul Maltepe'de korkutan yangın.

Servis midibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

​Tek bir ülküdaşımı ezdirmem.

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