Mersin’de 20 yıllık 'sahte diş hekimi' tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti. Ekipler, M.Ç.’nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti. M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı.
Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı.
İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.
Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3üncü Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itirazı reddedildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Özkiraz hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Özkirazın yargılanmasına bugün Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.
EVİNDE ONLARCA SAHTE BELGE VE DOKTOR KIYAFETLERİ BULUNDUİddianamede, Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğinin 17 Kasımda suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek kendisini Ayşem Özkiraz olarak tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği kaydedildi.
İddianamede, tanık ifadelerine yer verilerek Ayşe Özkirazın kendisini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Özkirazın evinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belgeler, kimlikler ile cerrahi elbiseler, doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, neşter, cerrahi malzeme, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi personel kimlik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Ana Bilim Dalı servisine ait kart, kan grubu kartı, 4 boş şekilde boyun yaka kart askısı, 1 Türk bayrağı desenli bandana, 1 mavi renkli bandana, 9 cerrahi eldiven, 1 anatomi ibareli fotokopi kitap, 1 solunum yetersizlikleri ibareli fotokopi kitap, infotus ibareli fotokopi kitap, anatomi 2 ibareli fotokopi kitap, kadın hastalıkları ve doğum ibareli fotokopi kitap, biyokimya ibareli kitap, 1 human anatomy ibareli kitap, 1 aile tıp ibareli ansiklopedi, Harrisons ibareli kitap ele geçirildi.
AİLE BASKISINDAN KORKTUMAyşe Özkiraz, ifadesinde; 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköyde okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, sınav sonuç belgesini görmek istediklerinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte belge hazırlayıp, gösterdiğini söyledi.
Özkiraz, Ortaokulu Çerkezköy 75inci Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım.
Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim dedi.
BİRÇOK KEZ FARKLI AMELİYATLARA KATILMIŞKendisini doktor olarak tanıttığını ve girdiği bazı ameliyatlardan sonra dikiş yaptığını söyleyen Ayşe Özkirazın banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede, üzerine atılı suçlara temas eden herhangi bir hesap hareketinin bulunmadı. Özkirazın ve tanık C.K.nin telefonundaki görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı belirtilen iddianamede, şöyle denildi:
Şüphelinin sadece hasta muayene etmekle kalmayıp bizzat ameliyatlara katılarak hastalar üzerinde dikiş işlemi yaptığı tespit edildi. Alınan savunmasında da bu hususu ikrar ederek ameliyattan sonra hastalara dikiş attığını beyan ettiği, ayrıca yine şüphelinin telefonu üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında tespit edilen görüntülerden anlaşılacağı üzere; şüphelinin birçok kez farklı branşların ameliyatlarına katıldığı, bu ameliyatların bir kısmının çocuk cerrahisi bölümü, bir kısmının ise kadın doğum hastalıkları bölümüne ait ameliyatlar olduğu, zira görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporu içerisinde bulunan görüntüler tetkik edildiğinde; şüphelinin katılmış olduğu ameliyatlarda sezaryenle doğum ameliyatı, bizzat kendisinin itinayla karaciğerden kazıyarak app çıkarılır şeklinde alıntı yaptığı apandisit ameliyatı, yine ameliyat masasında yatan hastanın başında tek başına dikiş yaptığına dair görüntüler, şüphelinin üzerinde resmi kurum yaka kartı olduğu halde Çerkezköy Devlet Hastanesi acil girişinde çekilen fotoğrafı, diğer hastane personellerince şüpheliye eldiven giydirilip dezenfektan yaptırılarak ameliyata hazırlandığına ilişkin görüntüler tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin ikametinde yapılan aramayla ele geçen kartlar üzerinde herhangi bir çip bulunmaması, şüphelinin adının Ayşe Özkiraz olmasına karşın kartlar üzerinde Ayşem Özkiraz yazılı olması, şüphelinin Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi olmadığının tespiti yönünde bu kurumlara yazılan müzekkerelere herhangi bir resmi görevinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığında herhangi bir resmi sıfatla görevli olup olmadığı, öğrenci kartlarını kendisinin bastırdığını beyan ederek ikrarda bulunması sebebiyle ve öğrenci kaydı bulunmadığı yönünde cevaplar verilmesi ile şüphelinin savunmasında kartların sahte olarak düzenlendiğinin tespit edildi.
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkacak
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu.
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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü.
Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.
Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi.
BAŞHEKİM BU ADAMI TANIMIYORUM DEDİO sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
DOKTOR SAHTE DEĞİL HASTANEYE KAYITSIZ ÇIKTIPolis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi.
Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi.
Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi oldu.
Yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.
“Kimliğini görmek istedim”Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, “Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi.
Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık.
Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, ‘Kusma, ateş var mı, nasıl durumu’ diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz” dedi.
Esenyurt'ta özel hastanede 'sahte doktor' paniği: Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştı
İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek isteyince tartışma çıktı. Hastane başhekiminin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesiyle ortalık bir anda karıştı. Sahte sanılan doktorla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.
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Çerkezköy Devlet Hastanesinde kendisini pratisyen hekim diye tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekimde tutuklandı.
Özkirazın tutuklanmasının ardından Sağlık Bakanlığının gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesinde 4 gün süren çalışmalarını tamamladı.
Özkirazın Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tüm cerrahi branşlarda doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede herkes beni sevmişti. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip stetoskop takıyordum. Birçok muayene ve ameliyata katıldım ifadelerinden yola çıkan müfettişler; başhekim Mehmet Ali Filiz, idari ve mali hizmet müdürü Tufan Çetinkaya ile görevli cerrahlar ve asistanların ifadelerine başvurdu.
Müfettişlerin, hazırlığı raporu bakanlığa sunacağı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında cep telefonu ile bilgisayar incelemesi süren ve banka hesapları da incelenmeye alınan Özkiraz, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum dedi.
Çerkezköyde nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp, Tekirdağ T Tipi Cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu.
Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3üncü Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itirazı, reddedildi.
'Sahte doktor' tutukluluğuna itiraz etmişti: Mahkeme kararını verdi
Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.