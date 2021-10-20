Mersin'de göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü

Spor

Abdülkadir Ömür: İspanya ve İngiltere'de oynamak isterim

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, ligin uzun bir maraton olduğunu ancak lider durumda bulunduklarını ve bunun keyfini sürdürdüklerini söyledi. Transfer konularına da değinen Ömür, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.