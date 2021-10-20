Gündem Mersinde göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü
MERSİN

Mersin'de göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli doktor gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Mersinde göçmen sağlığı merkezinde görevli doktor, meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü
Olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu.

Mersin'de iddiaya göre, Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra merkeze dönen Hasan Ç, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etti.

DHA

Ağır yaralanan Ahmet D, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı doktor, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, göçmen sağlığı merkezi ve şüpheli doktora ait araçta inceleme yapıyor.

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