Gündem Kamyonun çarptığı TIR alev aldı Araca sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
MERSİN

Kamyonun çarptığı TIR alev aldı: Araca sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Kaza sonrası alev alan TIR'da sıkışan sürücü Namık Batay yanarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Mersin’de kaza sonrası TIR alev aldı: Araca sıkışan şoför Namık Batay yanarak can verdi
Tarsus’ta tır şoförü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında meydana geldi. Veli Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Mehmet Ç.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA

İtfaiye ekiplerince alevlere müdahalede bulunulurken, TIR'da sıkışan sürücü Batay'ın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

Batay'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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