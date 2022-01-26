Kamyonun çarptığı TIR alev aldı: Araca sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti

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Çeşitli mağduriyetlere yol açan “süresiz nafaka” ile ilgili yasal çalışmalar devam ediyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcut kanunda nafakanın süresiz olmadığını ve sorunların uygulamadan kaynaklandığını ifade ediyor. Bakanlık yetkililerine göre yasaya “Mahkeme nafakayı süreli ya da süresiz takdir edebilir” hükmünü eklemek yeterli olacak.