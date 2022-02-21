Gündem Mersinde yakalanan FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
MERSİN

Mersin'de yakalanan FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Mersinde yakalanan FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 18 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenlenmiş, 12 zanlı gözaltına alınmış, dijital materyaller ele geçirilmişti.

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